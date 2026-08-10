Свердловская область вошла в топ-10 регионов с низкой аварийностью на дорогах

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2026. Свердловская область заняла шестое место в рейтинге регионов России по уровню аварийности на дорогах в первом полугодии 2026 года. На 100 тыс. единиц автотранспорта в регионе пришлось 50,9 ДТП с пострадавшими, следует из исследования РИА Новости на основе данных МВД РФ и Росстата.

Рейтинг составлен по числу дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в январе-июне 2026 года в расчете на 100 тыс. единиц автотранспорта, включая легковые и грузовые автомобили, а также автобусы.

Лидером рейтинга стала Чеченская Республика — там зафиксировано 10,7 ДТП с пострадавшими на 100 тыс. единиц транспорта. Далее идут Московская область (39 ДТП), Брянская область (41,9), Ямало-Ненецкий автономный округ (46,9) и Оренбургская область (48,9).

Свердловская область заняла шестую строчку рейтинга. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число ДТП с пострадавшими в регионе снизилось на 9,9%. При этом показатель числа погибших и раненых в авариях составил 32,2 человека на 100 тыс. жителей.

Наиболее высокая аварийность в первом полугодии 2026 года отмечена в Республике Тыва — 200,6 ДТП с пострадавшими на 100 тыс. единиц транспорта, Калмыкии — 197,5, а также в Кировской, Тюменской, Костромской областях и Республике Алтай, где показатель превысил 150 ДТП.

Всего в России в январе-июне 2026 года зарегистрировали 54,3 тыс. ДТП с пострадавшими, что на 3% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Число погибших в авариях сократилось на 9,7%, раненых — на 2,9%.

В среднем по стране на 100 тыс. единиц автотранспорта пришлось 88 ДТП с пострадавшими — на 4,1 случая меньше, чем годом ранее. В 58 регионах России аварийность снизилась, в 25 — выросла.

Наиболее заметное сокращение числа ДТП зафиксировали в Чечне, где показатель снизился на 33,8%. Рост более чем на 30% отмечен в Архангельской области, Санкт-Петербурге и Томской области.