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12 августа 202612:10

СК возбудил уголовное дело из-за грязной воды в в Нижнем Тагиле

УрБК, Екатеринбург, 12.08.2026. Следственное управление СК России (СУ СКР) по Свердловской области возбудило уголовное дело из-за грязной воды в многоквартирном доме на ул. Победы в Нижнем Тагиле.

В пресс-службе центрального аппарата ведомства сообщили, что жильцы дома длительное время жалуются на воду с примесями, которая непригодна для питья и бытовых нужд. Несмотря на регулярную оплату коммунальных услуг, проблема остается нерешенной.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял ситуацию под личный контроль. Он поручил руководителю регионального СУ СКР Богдану Францишко представить доклад о ходе расследования и принимаемых мерах по восстановлению прав жильцов.

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