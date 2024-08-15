УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:40

Глава СКР потребовал доклад о нарушении водоснабжения в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2025. Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о ненадлежащем водоснабжении в городе Кушва Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В адрес председателя Следственного комитета поступило официальное обращение, в котором сообщается, что несколько лет назад были выделены финансовые средства на реализацию проекта по строительству новой системы водозабора и водоочистки.

Несмотря на это, в настоящее время в жилые помещения поступает вода, характеризующаяся аномальным цветом и наличием осадка. В результате граждане вынуждены приобретать питьевую воду в бутылках для удовлетворения своих повседневных потребностей.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Свердловской области Францишко Богдана Валерьевича доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении СК России.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
15.08.2024 Председатель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией с водоснабжением в городе Полевском

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил свердловским следователям провести проверку ...

15.08.2024 Председатель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией с водоснабжением в городе Полевском

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2024. Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил ...

02.04.2024 Глава СК России Александр Бастрыкин взял под контроль расследование ЧП в шахте «Северопесчанская»

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2024. Расследование уголовного дела, возбужденного по факту ЧП в шахте «Северопесчанская», ...

15.02.2023 Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ситуации с новыми отравлениями в закусочной «У Аро»

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2023. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад ...

20.01.2023 Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить по ситуации об отравлении посетителей закусочной «У Аро» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2023. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад ...

Популярные новости
12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные13.08.2025Александр Потавин о динамике курса рубля13.08.2025Елена Заречнова: Постановка на учет в налоговом органе будет подтверждаться только выпиской из ЕГРН28.08.2025ЦБ озвучил самые доходные финансовые инструменты18.08.2025Илья Федоров о динамике цен в России
Архив новостей
Сентябрь 2025 (233)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.