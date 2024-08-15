Глава СКР потребовал доклад о нарушении водоснабжения в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2025. Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о ненадлежащем водоснабжении в городе Кушва Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



В адрес председателя Следственного комитета поступило официальное обращение, в котором сообщается, что несколько лет назад были выделены финансовые средства на реализацию проекта по строительству новой системы водозабора и водоочистки.



Несмотря на это, в настоящее время в жилые помещения поступает вода, характеризующаяся аномальным цветом и наличием осадка. В результате граждане вынуждены приобретать питьевую воду в бутылках для удовлетворения своих повседневных потребностей.



«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Свердловской области Францишко Богдана Валерьевича доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении СК России.