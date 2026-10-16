На Уральском форуме недвижимости в Екатеринбурге обсудят конкуренцию на рынке жилья

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2026. Уральский форум недвижимости пройдет в Екатеринбурге 18–19 ноября, участники обсудят ситуацию на рынке жилья, загородную недвижимость, развитие деловых центров, внедрение искусственного интеллекта и цифровых инструментов в работу отрасли. Об этом сообщили организаторы мероприятия — Уральская палата недвижимости (УПН).

Форум пройдет в 18-й раз. В его программе заявлены 14 тематических секций, ожидается более 2 тыс. участников — представители органов власти, агентств недвижимости, девелоперы, банки и другие участники рынка.

Центральным событием станет панельная дискуссия «Коды трансформации: рынок недвижимости. Новые возможности» с участием представителей отрасли и власти. В ней планируют принять участие министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григорий Сурганов, главный архитектор Екатеринбурга Руслан Габдрахманов и вице-президент Российской гильдии управляющих и девелоперов Андрей Бриль.

На аналитической секции обсудят конкуренцию между первичным и вторичным рынками жилья. По словам руководителя аналитической службы УПН Михаила Хорькова, к осени 2026 года участники рынка столкнулись с трудностями при продаже недвижимости и привлечении инвестиций. При этом основной проблемой первичного рынка стало избыточное предложение, а не недостаток покупателей.

Екатеринбург остается одним из лидеров российского рынка по объему текущего жилищного строительства. Сейчас в городе возводят 5,6 млн кв. м жилья. По этому показателю он опережает Санкт-Петербург и Краснодар и уступает только Москве.

При этом ипотека на вторичном рынке остается дорогой, однако сегмент демонстрирует устойчивость. В случае снижения ключевой ставки конкуренция между первичным и вторичным рынками к концу года может усилиться, считает М. Хорьков.

Отдельные секции посвятят загородной недвижимости, включая коттеджные поселки и участки для индивидуального жилищного строительства. Участники обсудят оценку объектов, подготовку предложений для покупателей и изменения законодательства.

По словам председателя комитета по загородной недвижимости УПН Эдуарда Богданова, на сегмент влияют снижение спроса, высокая стоимость заемных средств и сложности с оформлением построенных объектов. При этом, отмечает эксперт, необходимо учитывать и ограничения, связанные с зонами подтопления.

На форуме также рассмотрят применение искусственного интеллекта, цифровых финансовых инструментов и аккредитивов при сделках с недвижимостью. Исполнительный директор департамента торгового финансирования и факторинга Сбербанка Андрей Дрягин расскажет, как использование аккредитивов помогает снизить риски мошенничества и упростить расчеты между сторонами.

Кроме того, впервые в рамках форума организуют дискуссию об индустрии гостеприимства Екатеринбурга. Отельеры, представители посуточной аренды, УПН и городских властей обсудят взаимодействие при размещении участников деловых мероприятий.

Президент УПН Василий Олейников отметил, что форум ориентирован не только на анализ итогов года, но и на практические задачи отрасли — работу в условиях высокой стоимости денег, внедрение цифровых технологий и искусственного интеллекта, а также снижение правовых и репутационных рисков.