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В Екатеринбурге 18 сентября пройдет форум НРФ Регионы с участием специалистов из 50 городов

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2026. Более 1 тыс. специалистов рекламной индустрии из 50 городов России примут участие в форуме НРФ Регионы, который пройдет 18 сентября в Екатеринбурге, сообщили организаторы мероприятия. В деловую программу войдут стратегические дискуссии, панельные сессии, мастер-классы, практикумы и бизнес-игра, сообщили организаторы.

Форум пройдет в Синара Центре. В его программе заявлено более 100 спикеров. Основными темами станут развитие регионального рекламного рынка, изменение потребительских и медиапривычек, внедрение искусственного интеллекта, кадровые вопросы и изменения законодательства.

«Архитектура» деловой программы сформирована с учетом обратной связи участников предыдущих лет и актуальных запросов рынка, отмечают организаторы. В частности, специалисты обсудят развитие новых цифровых платформ, кадровый дефицит, изменение регулирования рекламной отрасли и поиск новых возможностей для роста бизнеса за пределами столичных рынков.

Форум откроет стратегическая сессия «Новая карта рынка: стратегия роста за пределами столиц». Представители рекламных ассоциаций, медиа, брендов и агентств обсудят изменения регионального рынка и взаимодействие федеральных и локальных компаний.

Еще одной темой станет адаптация брендов к изменениям рынка. В рамках паблик-тока «Бренд в условиях трансформации: как переосмыслять стратегии без потери идентичности» эксперты рассмотрят способы обновления маркетинговых стратегий при сохранении узнаваемости бренда и связи с аудиторией.

Отдельные дискуссии посвятят омниканальности, цифровым инструментам и медиамиксу. Участники обсудят объединение онлайн- и офлайн-коммуникаций, освоение новых площадок и выбор каналов продвижения с учетом задач бизнеса. В программу также включен блок об искусственном интеллекте.

Региональную специфику рекламного рынка обсудят в рамках дискуссий о локальном культурном коде и событийных коммуникациях. Представители региональных отделений Ассоциации коммуникационных агентств России расскажут о данных, которые позволяют оценивать состояние и развитие локальных рекламных рынков.

Впервые на НРФ Регионы будет работать отдельный трек, посвященный управлению персоналом. Его участники обсудят ситуацию на рынке труда, поиск и удержание специалистов, развитие сотрудников, а также выбор между привлечением готовых профессионалов и подготовкой кадров внутри компаний.

В деловую программу также вошли обсуждения изменений в законодательстве в 2026 году, соотношения брендинга и performance-подхода, а также создания креатива, который способен влиять на бизнес-результаты.

Среди заявленных участников — представители ГПМ Реклама, Национального рекламного альянса, VK Рекламы, Яндекс Рекламы, Яндекс UrbanAds, МегаФон ПроБизнес, МТС Ads, МедиаСкаута, сейлз-хауса «ЭВЕРЕСТ», Т-Банка, Digital Budget, «585 Золотой», «Флаувау», «Мотива», «Брусники», «Контура», Lapochka Drinks, Only и других компаний.

В числе хедлайнеров форума — руководитель отдела ивент-маркетинга и офлайн-спецпроектов Т-Банка Андрей Кадышев, президент клуба арт-директоров России Александр Алексеев, дизайнер и основатель агентства «Супрематика» Владимир Лифанов, сооснователь Friends Moscow и mads Максим Пономарев, партнер и креативный директор BALAGAN Константин Беляков, CEO REDDAY Анна Зайцева.

Отдельная часть программы пройдет в историческом корпусе Синара Центра. Участники смогут работать с практическими задачами в командах и применять инструменты, обсуждаемые на деловых сессиях, между которыми можно будет общаться с коллегами из других регионов и участвовать в дополнительных активностях форума.

Организаторы также создали официальный чат с информацией о программе и площадке мероприятия. Количество мест ограничено, потребуется регистрация.

НРФ Регионы ежегодно объединяет представителей рекламной индустрии для обсуждения изменений рынка и возможностей его развития. В этом году форум пройдет 18 сентября в Екатеринбурге.

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