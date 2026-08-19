На НРФ Регионы в Екатеринбурге обсудят изменения на рынке труда

УрБК, Екатеринбург, 19.08.2026. Участники форума НРФ Регионы 18 сентября в Екатеринбурге обсудят изменения на рынке труда, дефицит квалифицированных специалистов и влияние искусственного интеллекта на работу команд. Мероприятие пройдет на площадке Синара Центр, сообщают организаторы.

Впервые в деловую программу форума войдет направление «Управление персоналом». Оно объединит панельную дискуссию и бизнес-игру, посвященные формированию и развитию команд в условиях меняющегося рынка труда.

На панельной дискуссии «Вырастить нельзя нанять: почему укрепление бизнеса начинается с развития команды» эксперты обсудят ситуацию на рынке труда в рекламе, маркетинге и MICE в 2026 году, зарплатные ожидания специалистов и поиск кадров в регионах. Модератором сессии выступит CEO экспертной группы «Имбирь» Анна Афонина. В дискуссии также примет участие CEO HR-агентства «Ценные люди» Анна Рассомахина.

«Рынок перевернулся: если еще вчера мы боролись за кандидата, то сегодня в офисных профессиях — рекламе, маркетинге, MICE — бизнес снова получает выбор, но вместе с ним и новую головную боль. Кандидаты стали дороже, разборчивее и быстрее выгорают, а лояльность больше не покупается одной цифрой в оффере. В агентствах и ивент-командах, где все держится на скорости, креативе и людях «на передовой», это чувствуется острее всего: один уволившийся аккаунт или продюсер — и клиентский проект под угрозой. Плюс в повседневную работу зашел AI: часть рутины уходит машинам, а от людей бизнес ждёт того, что нейросеть не заменит — насмотренности, вкуса, умения продавать идею и держать клиента. Поэтому HR-повестка сместилась с «закрыть вакансию любой ценой» на «собрать команду, которая выдержит сезон, кризис и клиента-перфекциониста», — отметила А. Рассомахина.

По ее словам, участники HR-трека также обсудят стоимость найма специалистов, способы удержания сотрудников и выбор между наймом готового специалиста и развитием собственных кадров.

«Мы сознательно собрали трек вокруг трех болей, которые сегодня в топе у собственников агентств и маркетинговых команд в регионах. Первая — реальная картина рынка: сколько стоит хороший креативщик, продюсер, event-менеджер в 2026 году и где их вообще искать за пределами Москвы и Питера. Вторая — удержание: как сделать так, чтобы сильные не уходили к клиенту, к конкуренту или во фриланс через полгода после найма. И третья — стратегическая развилка, которая стоит перед каждым руководителем: нанимать готового дорогого профи или растить своего. Мы говорим об этом не абстрактно, а на языке денег, сроков и рисков — потому что именно от этих решений зависит, выдержит ли компания следующий сезон и сможет ли расти без выгорания основателя», — сказала А. Рассомахина.

Участникам представят актуальные зарплатные диапазоны и данные о рынке специалистов, практики удержания сотрудников, методику оценки экономической эффективности найма и обучения, а также разбор реального бизнес-кейса.

Еще одним практическим форматом станет бизнес-игра «Бренд-легенда на грани исчезновения. Сможешь изменить историю? Приходи, проверь!». Участники за 100 минут попробуют в роли маркетингового штаба принять решения, которые могут повлиять на дальнейшую судьбу бренда.

Игра разработана Высшей экономической школой. Ее проведет эксперт в области развития систем обучения и персонала, бизнес-тренер и игропрактик Наталья Дитлова.

Всего деловая программа НРФ Регионы будет включать шесть направлений: «Креатив и дизайн», «Медиа», «Диджитал», «Маркетинг», «Стратегия» и «Управление персоналом». Форум объединит более 100 экспертов и специалистов из разных регионов России. Участие в бизнес-игре, мастер-классах и практикумах предусмотрено по предварительной регистрации.