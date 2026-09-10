Эксперты обсудят изменения на региональном рекламном рынке на НРФ Регионы в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2026. Эксперты рекламной отрасли обсудят изменения на региональном рынке и новые подходы к работе брендов с аудиторией на форуме НРФ Регионы, который пройдет 18 сентября в Екатеринбурге. Мероприятие состоится на площадке «Синара Центр», об этом сообщили организаторы.

В главном зале форума представители рекламных объединений, медиаплатформ, агентств и региональных компаний обсудят развитие рынка за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Также планируется обсуждение изменения рекламных стратегий компаний в условиях трансформации потребительского поведения.

Деловую программу откроет стратегическая сессия «Новая карта рынка: стратегия роста за пределами столиц». Участники обсудят особенности работы рекламной отрасли в регионах и возможности ее дальнейшего развития. Модератором станет глава оргкомитета НРФ Регионы, первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков.

В дискуссии примут участие представители ГПМ Реклама, НРА, сейлз-хауса ЭВЕРЕСТ, VK Рекламы, МТС Ads, «Выбери Радио», а также предприниматель и общественный деятель Андрей Бургарт.

Еще одной темой станет взаимодействие брендов с аудиторией. В рамках паблик-тока «Бренд в условиях трансформации: как переосмысливать стратегии без потери идентичности» представители федеральных и региональных компаний обсудят изменение маркетинговых стратегий и способы сохранения узнаваемости бренда при адаптации к новым условиям.

«Для бренда важно понимать, почему аудитория должна выбирать его сегодня и продолжать выбирать завтра. Для этого нужно видеть, как меняются потребности, привычки и интересы людей и вовремя отражать это в продукте, коммуникации, партнерствах и новых форматах. Для «Мотив» большое преимущество — близость к Уралу. Мы знаем эту территорию не по исследованиям — мы сами ее часть. Поэтому можем замечать людей, события и темы, которые действительно волнуют уральцев, и превращать их в сильные коммуникационные идеи. Это позволяет нам говорить с аудиторией на равных и создавать то, что сложно придумать бренду, который смотрит на регион со стороны», — сказал коммерческий директор уральского оператора связи «Мотив» Андрей Золотарев.

В паблик-токе также примут участие представители Т-Банка, Flowwow, «Жизньмарта», Lapochka Drinks и «Контура». Модератором выступит директор по маркетингу «585 Золотой» Станислав Колосков.

По данным исследования Ассоциации агентств интерактивной рекламы (АРИР), приведенным организаторами форума, 66% малых и средних компаний увеличили расходы на интерактивную рекламу в 2025 году. Организаторы отмечают, что рост цифрового продвижения и изменение потребительского поведения влияют на развитие регионального рекламного рынка.

Помимо деловой программы, на форуме будут организованы форматы для профессионального общения и нетворкинга. Участники смогут воспользоваться специальными браслетами для обозначения целей знакомства, чат-ботом с заданиями и квестом по площадке.

НРФ Регионы — региональный форум рекламной индустрии. Мероприятие пройдет 18 сентября в Екатеринбурге.