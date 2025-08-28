Ведущие эксперты медиарынка обсудят в Екатеринбурге развитие рекламной индустрии

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2025. Представители ведущих рекламных объединений, медиаплатформ, агентств и локальных игроков обсудят в Екатеринбурге факторы, влияющие на рост рекламной индустрии в условиях трансформации потребительского поведения и технологических изменений. Мероприятие пройдет в рамках заключительного дня Национальной недели HR и рекламы, сообщает пресс-служба организаторов.



Главная стратегическая сессия НРФ Регионы пройдет 19 сентября. В ее рамках будут рассмотрены инструменты создания сильных брендов и анализ региональных рынков с высоким потенциалом развития. Дискуссия экспертов будет разделена на несколько тематических блоков. Участники обсудят стратегии поиска новых точек роста для бизнеса, опираясь на потребительское восприятие рекламы, а также определят эффективные тактики продвижения в 2026 году.



Региональные бренды играют ключевую роль в экономическом развитии территорий. Они способствуют трансляции уникальных характеристик регионов, привлечению внимания к культурным символам и созданию новых возможностей для бизнеса. Продвижение локальных брендов поддерживает малый и средний бизнес, повышает доверие потребителей к отечественному производству и укрепляет национальный суверенитет.



Второй блок дискуссии будет посвящен интеграции федеральной инфраструктуры в рекламный ландшафт регионов. Эксперты обсудят, как бизнесу адаптироваться к потребностям цифрового поколения, какие инструменты использовать для гибкого управления рекламными кампаниями, и где теперь совершаются покупки.



«Потребительское поведение все больше определяется стремлением к осознанности. Это не новый тренд, но он развивается и усиливается. Покупатели выбирают разумное потребление, совмещая экономию с интересом пробовать новое и заботой о себе. Для бизнеса сегодня важно оставаться на виду, учиться, повышать собственные компетенции и навыки сотрудников, улучшать сбор и анализ данных. А еще сегодня необходимо сосредоточиться на главном: эффективно распределять ресурсы и опираться на проверенные медиаканалы, способные гарантировать стабильный результат в условиях рыночного давления», — прокомментировала заместитель генерального директора НРА по работе с регионами Елена Батракова.



Пленарная сессия НРФ Регионы станет стратегической точкой сбора как для лидеров индустрии, так и для тех, кто ориентирован на развитие локального бизнеса. Подробнее о форуме можно узнать на официальном сайте. Прямая трансляция будет доступна в 8:00 по московскому времени и в 10:00 по екатеринбургскому времени в сообществе форума ВКонтакте.