Вчера, 14:56

В Национальном рекламном форуме Регионы в Екатеринбурге примут участие более 150 спикеров

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2025. В Екатеринбурге с 18 по 19 сентября пройдет Национальный рекламный форум (НРФ) Регионы. В нем ожидается участие более 150 спикеров и более 4 тыс. гостей — представителей агентств и брендов. Они получат возможность укрепить профессиональные связи, обменяться экспертизой, найти новых партнеров и форматы взаимодействия, сообщили организаторы.

Фото предоставлено организаторами НРФ Регионы

Стратегиями рекламного продвижения поделятся представители брендов: Авиасейлс, Брусника, Lapochka (Лапочка), ЖизньМарт, Форум Групп, Группа Мантера, Russia Discovery, Бизнес-секреты (медиа о бизнесе от Т-банка) и другие.

«В Екатеринбурге встречаются те, кому важно быть в актуальном бизнес-контексте, найти новых партнеров и отслеживать профессиональные ориентиры. Главная цель — создать прямой диалог между всеми участниками рекламной экосистемы в регионах. НРФ Регионы помогает наглядно показать текущую ситуацию на рынке, получить доступ к нестандартным решениям и свериться со стратегиями крупных игроков и даже конкурентов. Форум полезен рекламным агентствам, бизнесу, фрилансерам и молодым специалистам», — отмечают организаторы.

Для участников форума пройдет Большой рекламный квест по специальному маршруту с заданиями, по итогам которого самые целеустремленные получат подарки. Специальную фотозону на форуме откроет блог-платформа ADPASS. В рамках вечерней программы состоится легендарная Ночь пожирателей рекламы и церемония награждения Первого регионального фестиваля рекламы.

Назначать встречи, следить за жизнью форума и задавать вопросы спикерам можно будет через мобильное приложение от организаторов Национальной недели HR и рекламы.

Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте НРФ Регионы.
