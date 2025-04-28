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Вчера, 13:45

Оргкомитет Национального рекламного форума Регионы раскрыл подробности деловой программы

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2025. Оргкомитет Национального рекламного форума (НРФ) Регионы рассказал о деловой программе мероприятия, которое состоится 18-19 сентября в Екатеринбурге в МВЦ Екатеринбург-Экспо, сообщает оргкомитет форума.

Оргкомитет Национального рекламного форума Регионы раскрыл подробности деловой программы
Фото предоставлено оргкомитетом форума НРФ Регионы

В этом году мероприятие продлится два дня, в течение которых специалисты индустрии рекламы смогут посетить более 25 дискуссий и встреч. Перед ними выступят более 150 экспертов из различных сегментов рекламной индустрии. В ходе форума будут обсуждаться наиболее актуальные проблемы в сфере рекламы, включая темы искусственного интеллекта, управления талантами и изменения в законодательстве.

На мероприятии будет представлено пять треков, каждый из которых пройдет в формате пяти сессий. Трек «Стратегии» сосредоточится на ключевых аспектах развития рекламного рынка в регионах. Трек «Креатив» сфокусируется на ключевых аспектах креативности в рекламе и медиа. Трек «Маркетинговые коммуникации» охватит актуальные вопросы и стратегии, необходимые для успешного продвижения брендов в условиях регионального рынка. Трек «Диджитал» будет посвящен актуальным вопросам и трендам в области цифровых технологий и маркетинга. А трек «Медиа» покажет эффективные стратегии продвижения и взаимодействия с аудиторией через различные каналы.

Заключительным акцентом второго дня станет легендарная «Ночь пожирателей рекламы». Завершится форум торжественной церемонией награждения, на которой будут объявлены победители Первого регионального фестиваля рекламы.

Более подробную информацию о НРФ Регионы можно узнать на официальном сайте мероприятия.
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