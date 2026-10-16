ЕВРАЗ наградил победителей фотоконкурса «Зеленый Урал»

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2026. ЕВРАЗ и сообщество «Моя провинция Урал» подвели итоги экологического фотоконкурса «Зеленый Урал». Участники прислали более 400 фотографий о природе, ее обитателях и экологических инициативах.

В пресс-службе ЕВРАЗа сообщили, что жюри определило 12 победителей. Их работы представлены в торгово-развлекательном центре «ДЕПО» в Нижнем Тагиле. Посетить экспозицию можно в часы работы центра до 2 ноября. Впоследствии выставка пройдет во Дворце культуры Качканара.

Конкурс проводился с 5 августа по 10 сентября в онлайн-формате на информационных ресурсах ЕВРАЗа в социальных сетях. Участники публиковали работы в комментариях под конкурсным постом или на личных страницах с хештегом #ЕВРАЗ_ЗеленыйУрал. К участию принимались фотографии, сделанные на территории Горноуральского и Качканарского муниципальных округов.

Работы оценивались по четырем номинациям: «Уральские горизонты» — пейзажи и природные пространства, «Живой мир» — животные и птицы в естественной среде, «Индустриальный пейзаж» — сочетание природы и промышленной среды, «Зеленые перемены» — экологические инициативы и волонтерские проекты. Творчество оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли экологи ЕВРАЗ НТМК, представители администрации города, культурного сообщества, краеведческой общественности. Авторы лучших фоторабот получили экологический корпоративный мерч: эко-кошелек, рюкзак из переработанного пластика и эксклюзивную футболку.

«Конкурс показал, насколько разным и живым может быть Урал. Мы получили более четырех сотен фотографий, и каждая отражает личный взгляд автора на природу родного края. Такие инициативы привлекают внимание к вопросам сохранения окружающей среды и поддерживают экологические проекты компании в городах присутствия», — отметила начальник управления охраны природной среды ЕВРАЗ НТМК Светлана Неугодникова.