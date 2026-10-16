Представитель «МегаФона» поделился опытом экономии времени и ресурсов с помощью цифро-инструментов

УрБК, Москва, 16.10.2026. Директор департамента по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на территории Урал и Центр Максим Родин рассказал, как руководитель может сэкономить время и ресурсы при помощи цифровых инструментов.

В пресс-службе «МегаФона» сообщили, что М. Родин выступил в День босса, который отмечается ежегодно 16 октября. Обычно в компаниях используют различные сервисы, которые помогают контролировать дедлайны, планировать рабочее время, делегировать поручения и видеть загрузку команды. Для директора, который находится вне офиса и срочно должен согласовать электронный документ и перенаправить задачу, важно быстро решить вопрос и не тратить время на открытие нескольких рабочих приложений и переключение окон в браузере мобильного, открыл свое выступление М. Родин.

«Инструмент, объединяющий все необходимое, позволяет сэкономить время, ресурсы и управлять процессами в «одном окне». Так, у МегаФона существует платформа, где собраны календарь, почта, мессенджер, доски и общий файлообменник», — отметил М. Родин.

Руководитель, которому нужно быстро проанализировать отчет, критическим взглядом посмотреть на стратегию продвижения, подготовить презентацию по итогам работы, вынужден постоянно менять инструменты и пробовать разные продукты. Делегировать ряд задач искусственному интеллекту можно и нужно, но комфортнее делать это при помощи одного сервиса, отмечает эксперт.

«Нейросети выступают важной поддержкой при планировании, подготовке аналитики, разработке креатива и многом другом. Наиболее удобный вариант — управление через один интерфейс. Такую возможность дают МегаНейросети, объединяющие более 20 ИИ-агентов», — добавил Родин.

Часто возникает и необходимость организовать ВКС с подрядчиком или командой вне офиса, когда под рукой только мобильный телефон. В таких случаях критически важны скорость и качество связи, задержка звука или нестабильный сигнал не должны отвлекать от переговоров. По словам эксперта, максимальную скорость на данный момент обеспечивает технология 5G, которая постепенно внедряется по всей стране. Для тех, кто еще не находится в зоне действия новой технологии, есть набор опций, ускоряющих интернет до сопоставимой с 5G скорости, даже если устройство не поддерживает такой стандарт связи.

Когда усталость накапливается и наступает творческий кризис, боссам необходима перезагрузка. Отвлечься от рутинных задач помогают в том числе интеллектуальные игры на мобильном. «Я уверен, что в смартфоне у любого руководителя есть пара приложений, которые помогают ему переключиться и вернуться в рабочий процесс с новыми идеями и вдохновением. Например, для меня таким способом отвлечься иногда выступают физические или математические головоломки для тренировки логики. Пара минут – и решение даже сложной задачи идет намного легче», — поделился опытом М. Родин.