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В екатеринбургском аэропорту Кольцово введены временные ограничение

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2026. В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово 16 октября введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

«Органами управления воздушным движением в аэропорту Кольцово введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Просим пассажиров дополнительно уточнять статус и время вылета рейса на сайте аэропорта и в авиакомпании», — говорится в сообщении пресс-службы Кольцово.

Сегодня в Свердловской области объявили режим беспилотной опасности.

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