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В екатеринбургском аэропорту Кольцово введены временные ограничения
УрБК, Екатеринбург, 08.10.2026. В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово 8 октября введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
«Органами управления воздушным движением в аэропорту Кольцово введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Просим пассажиров дополнительно уточнять статус и время вылета рейса на сайте аэропорта и в авиакомпании», — говорится в сообщении пресс-службы Кольцово.
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