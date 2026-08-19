В Екатеринбурге ограничивали работу аэропорта Кольцово

УрБК, Екатеринбург, 19.08.2026. Работа аэропорта «Кольцово» в Екатеринбурге была временно ограничено. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены органами управления воздушным движением. Просим пассажиров дополнительно уточнять статус и время вылета рейса на сайте аэропорта и в авиакомпании»,— говорится в сообщении.

Причина закрытия не раскрывается. О беспилотной или ракетной опасности в регионе не объявлялось. К настоящему времени аэропорт работает в штатном режиме.