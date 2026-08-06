В екатеринбургском аэропорту Кольцово введены временные ограничение

Екатеринбургский аэропорт Кольцово приостановил работу

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2026. Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге приостановил прием и выпуск самолетов после объявления режима ракетной опасности в регионе. Это следует из заявления пресс-службы воздушной гавани. «Органами управления воздушным движением в аэропорту Кольцово введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Просим пассажиров дополнительно уточнять статус и время вылета рейса на сайте аэропорта и в авиакомпании», — говорится в сообщении. Добавим, что сегодня в Свердловской области и еще ряде регионов был объявлен режим ракетной опасности.