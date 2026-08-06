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06 августа 202612:19

В екатеринбургском аэропорту Кольцово введены временные ограничение

УрБК, Екатеринбург, 06.08.2026. В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово 6 августа введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

«Органами управления воздушным движением в аэропорту Кольцово введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Просим пассажиров дополнительно уточнять статус и время вылета рейса на сайте аэропорта и в авиакомпании», — говорится в сообщении пресс-службы Кольцово.

Сегодня днем в Свердловской области объявили режим ракетной опасности.

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Фото: пресс-служба аэропорта Кольцово
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