06 августа 202612:19
В екатеринбургском аэропорту Кольцово введены временные ограничение
УрБК, Екатеринбург, 06.08.2026. В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово 6 августа введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
«Органами управления воздушным движением в аэропорту Кольцово введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Просим пассажиров дополнительно уточнять статус и время вылета рейса на сайте аэропорта и в авиакомпании», — говорится в сообщении пресс-службы Кольцово.
Сегодня днем в Свердловской области объявили режим ракетной опасности.