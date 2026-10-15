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Турпоток в России за восемь месяцев вырос чуть более чем на 2%

УрБК, Екатеринбург, 15.10.2026. Туристический поток в России за восемь месяцев 2026 года вырос чуть более чем на 2% с учетом расширения статистического охвата отрасли. Основная задача на текущий год — сохранить показатели 2025 года, сообщил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков на Международной туристской выставке «ЭКСПОТРЭВЕЛ-2026» в Екатеринбурге.

По его словам, в первые четыре месяца года статистика показывала рост примерно на 7% к аналогичному периоду прошлого года. Однако летом динамика замедлилась на фоне ограничений на юге России, в том числе на Черноморском побережье и в Крыму.

«Думаю, что основная задача этого года — удержать показатели двадцать пятого. Сильно мы их точно не превысим, поэтому наши планы скромны», — отметил Д. Вахруков.

При этом инфраструктура для приема туристов продолжает развиваться. По льготной программе в России ввели более 10 тыс. гостиничных номеров, еще почти 14 тыс. — по программе модульных гостиниц.

По оценке Минэкономразвития, темпы развития инфраструктуры пока опережают динамику спроса. Ведомство рассчитывает, что расширение предложения поможет избежать дефицита качественных мест размещения и резкого роста цен, наблюдавшегося в предыдущие годы.

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