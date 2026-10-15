В Минэкономразвития ожидают принятия закона о разграничении ответственности туроператоров и турагентов

УрБК, Екатеринбург, 15.10.2026. Законопроект о разграничении ответственности туроператоров и турагентов с высокой долей вероятности будет принят в окончательных чтениях до конца 2026 года. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков на Международной туристской выставке «ЭКСПОТРЭВЕЛ-2026» в Екатеринбурге.

«На 27 октября документ встал на первое чтение в Государственную Думу», — сказал он.

По словам замминистра, законопроект должен сделать более понятным распределение ответственности между участниками туристического рынка перед клиентами.

«Там вроде сильно становится яснее и прозрачнее, кто за какую часть туристического продукта будет отвечать перед туристом и в каких случаях», — отметил Д. Вахруков.

Он добавил, что Минэкономразвития продолжает работу над другими нормативными изменениями, которые могут повлиять на деятельность туроператоров. В частности, обсуждаются вопросы электронной путевки, обязательств для внутреннего туристического рынка и туристического налога.

При этом Д. Вахруков подчеркнул, что перспективы принятия ряда инициатив пока оцениваются осторожно, в том числе с учетом бюджетных ограничений на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.