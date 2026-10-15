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На строительство детсада в Екатеринбурге направят допсредства из федерального бюджета

УрБК, Екатеринбург, 15.10.2026. Свердловская область получит дополнительно 60 млн руб. из федерального бюджета на строительство детского сада на 350 мест в Кировском районе Екатеринбурга. Средства выделены правительством РФ в рамках поручений президента Владимира Путина, сообщается в официальном канале губернатора Дениса Паслера в мессенджере «Макс».

Дошкольное учреждение возводят в квартале улиц Камчатской, Блюхера, Сахалинской и Владивостокской по нацпроекту «Семья». Сейчас строительная готовность объекта — 84 %: подрядчик завершает отделку фасада, прокладывает наружные сети электроснабжения, монтирует системы отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации. Параллельно идет чистовая отделка помещений — покраска стен, укладка плитки и напольных покрытий, а также благоустройство прилегающей территории: обустраивают тротуары и дороги, готовят газоны, занимаются озеленением, устанавливают ограждение и малые архитектурные формы.

Как сообщил губернатор Денис Паслер, детсад ждут молодые семьи микрорайона Пионерский, а сдать объект планируют в следующем году. Ранее на строительство сада в федеральном бюджете было предусмотрено 287,2 млн руб. на 2026–2027 годы. Всего на объект из бюджетов всех уровней выделено 566,7 млнруб .

«Продолжаем строительство других дошкольных учреждений. В Екатеринбурге в микрорайоне Солнечный детский сад на 300 мест готов на 64%. В Нижнем Тагиле на улице Фрунзе работы на финишной прямой — 97%, еще один сад в микрорайоне Приречный с готовностью 57%. Начали строить детсад на 270 мест в селе ПатрушиСысертского муниципального округа для ребят от полутора лет», — отметил глава региона.

В этом году уже открылись и новые детские сады — в екатеринбургском микрорайоне Новокольцовский и в селе Косулино.

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Фото из официального Telegram-канала Дениса Паслера
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