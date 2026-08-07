Школы готовят к открытию

6 августа, в преддверии Дня строителя, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов совершил рабочий объезд социальных объектов Кировского района. Глава города оценил темпы капитального ремонта в учебных заведениях, ход возведения нового детского сада, а также ознакомился с проектами благоустройства придомовых территорий.

Первым пунктом инспекции стала детская музыкальная школа № 13 им. Дунаевского. Здание 1964 года постройки капитально ремонтируют впервые за всю его историю. По муниципальному контракту стоимостью свыше 113 млн руб. подрядчик полностью обновит инженерные сети, кровлю, окна и внутреннюю отделку. На время работ 351 ученик переведен в здание школы № 82. Завершить капремонт планируется к лету 2027 года.

«В прежних условиях детям заниматься там было невозможно, поэтому было принято решение за счет средств муниципального бюджета приступить к капитальному ремонту. Это будет совершенно другое образовательное пространство с новыми коммуникациями. К лету следующего года мы должны все работы завершить», — отметил Алексей Орлов.

Второй локацией стала школа № 151, где ведется реконструкция корпуса для 5–11 классов. Готовность объекта составляет около 40%. В обновленном здании появятся две спортивные зоны, расширенный пищеблок, актовый зал, современные мастерские со станками и профильные лаборатории, необходимые для школы с естественно-научным уклоном. Сдача объекта запланирована на весну следующего года.

«В этом году мы начали комплексный капремонт сразу двух важных для микрорайона Комсомольский учреждений: Детской музыкальной школы № 13 им. И. О. Дунаевского и здания начальной школы № 151. Запланирован большой объем работ. Специалисты полностью преобразят пространства, благоустроят прилегающие территории, заменят инженерные сети и коммуникации. Словом, создадут современные, безопасные и комфортные условия для обучающихся и педагогов. Работы на этих объектах идут по графику», - сказал Алексей Орлов.

Также мэр осмотрел ход благоустройства на территории ЖК «Уральский». Застройщик обустроил масштабную зону отдыха с эстрадой, лаунж-площадкой, детскими и спортивными кортами. Девелопер выступил с инициативой установить ограждение по внешнему периметру комплекса для защиты газонов от автовладельцев, однако профильный Департамент архитектуры это решение пока не согласовал. Алексей Орлов поручил детально изучить данный вопрос.

«Осмотрели благоустроенную зону отдыха в одном из жилых комплексов на улице Блюхера. На придомовой территории создано многофункциональное пространство для прогулок, занятий спортом и детских игр.

В непосредственной близости активно ведется строительство детского сада с ясельными группами на 350 мест. Завершена вся необходимая подготовка, сейчас идет отделка фасадов, монтаж конструкций, устройство вентиляции и прокладка инженерных сетей. Планируем, что соцобъект, который очень ждут жители микрорайона, будет сдан в эксплуатацию с опережением срока уже к концу этого года. В перспективе по соседству с детсадом появится школа на 1125 мест. Будем подавать заявку в федеральную программу, чтобы претендовать на финансовую поддержку для реализации этого проекта», — отметил мэр Екатеринбурга.

Завершающим объектом объезда стал строящийся трехэтажный детский сад на 350 мест в квартале улиц Камчатской — Блюхера — Сахалинской — Владивостокской. Строительная готовность здания, которое возводит подрядчик «СтройТЭК», превышает 50%. Сейчас на объекте монтируют кровлю и внутренние инженерные системы. По словам главы города, работы идут с опережением графика — сдать сад планируется к концу текущего года.

«Это муниципальный контракт, но земля и проект были подготовлены застройщиком ЖК. Мы научились строить быстро и качественно. «Запараллелив» работы по благоустройству территории, отделке фасадов и обустройству инженерных сетей, вполне возможно такой серьезный объект сдать в эксплуатацию в течение года», — заявил Алексей Орлов.

По словам мэра, ввод в эксплуатацию новых и модернизация действующих объектов социальной инфраструктуры позволят существенно повысить качество жизни и комфорт проживания в Кировском районе Екатеринбурга.Отметим, что точечное обновление территорий идет в русле общей стратегии властей по развитию городской среды. В 2026 году Алексей Орлов утвердил благоустройство 6 дворов Екатеринбурга, на эти цели из бюджетов разных уровней направлено более 296 млн руб. Параллельно в мегаполисе появляются новые зеленые зоны: уже обновлены парки «Зеленая роща», имени XXII Партсъезда и сквер за Оперным театром, открылись Преображенский парк и «Солнечные аллеи». Кроме того, глава города анонсировал старт масштабного благоустройства набережных рек Исети и Ольховки.