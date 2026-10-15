В Екатеринбурге готовят к выпуску на линии еще 50 новых автобусов

УрБК, Екатеринбург, 15.10.2026. В Екатеринбурге 16 января 2027 года на линию выйдут 50 новых автобусов большого класса, приобретенных по программе льготного лизинга АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК).

В департаменте информполитики администрации города сообщили, что общественный транспорт закупается в рамках реализации федеральной программы «Развитие общественного транспорта» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Всего по нацпроекту в Екатеринбург планируют поставить около 100 новых автобусов.

В общей сложности в парк общественного транспорта Екатеринбургаза два года поступило по лизингу 280 автобусов. В 2025 году перевозчики города обновили подвижной состав наземного общественного транспорта на 189 ед., из них 20 автобусов большого класса и 169 — среднего. За счет муниципального бюджета в 2025 годупоставлено 15 автобусов особо большого класса, которые вышли на маршруты № 49 «ТЦ Мега — ЖБИ» и № 51 «Елизавет — Академика Ландау». В том же годупо итогам конкурса, был заключен контракт на поставку 16 трамваев особо большого класса (трехсекционные).

«В 2026 году в Екатеринбург поставили 55 троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Машины уже распределены на маршруты. До конца текущего года в город по заключенному контракту прибудет 50 трехсекционных трамваев», — сообщили в департаменте.