УрБК, Екатеринбург, 22.09.2026. Свердловская область получила еще пять автобусов по программе льготного лизинга в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Всего государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) передала 65 автобусов в четыре региона России. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

По программе льготного лизинга Минтранса России через ГТЛК девять автобусов уже поступили в Краснотурьинск и Верхнюю Пышму. До конца осени Екатеринбург получит 105 машин. Из них 100 автобусов большого класса распределят между муниципальным предприятием «Гортранс» и восемью частными перевозчиками. Еще пять автобусов — среднего класса.

В Ревду поступят 12 новых автобусов, из них четыре машины — большого класса, восемь — среднего. Это позволит полностью обновить городской автобусный парк. Сейчас на маршрутах Ревды работают автобусы, отслужившие 20 лет и более.

В 2025 году регион получил при федеральной поддержке 209 автобусов. В 2026 году запланирована поставка еще 132 машин по программе федерального Минтранса. Параллельно регион обновляет транспорт по программе льготного лизинга Минпромторга России. Три автобуса уже получил Заречный, два — Богданович, 17 — Екатеринбург, пять — Новоуральск и один — Качканар. Осенью ожидается поставка еще 30 автобусов в Нижний Тагил.

Обновление общественного транспорта стало одной из тем недавней встречи губернатора Свердловской области Дениса Паслера с министром транспорта России Андреем Никитиным.