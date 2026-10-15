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На Березовском тракте пассажирский автобус столкнулся с грузовиком

Фото пресс-службы ГАИ по Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 15.10.2026. В Свердловской области Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса на Березовском тракте в районе дома № 3а. Инцидент произошел сегодня утром — 15 октября.

В пресс-службе Госавтоинспекции сообщили, что пассажирский автобус «Вектор Некст» следовал по маршруту № 112 сообщением «Екатеринбург — Березовский». По предварительным данным, водитель грузового автомобиля «МАН» в составе с полуприцепом, выезжая с прилегающей территории в нарушение требований дорожных знаков «Уступи дорогу» и «Движение направо», при повороте налево не предоставил преимущество в движении и столкнулся с пассажирским автобусом.

«В момент аварии в салоне общественного транспорта находилось около 25 пассажиров. В настоящее время восемь пассажиров осматриваются прибывшими на место медицинскими работниками. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливают все обстоятельства и причины случившегося, а также проводят процессуальные действия», — сообщили в пресс-службе.

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