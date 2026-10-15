В России выросли обороты традиционного ритейла из-за проблем в работе маркетплейсов

УрБК, Москва, 15.10.2026. В августе–сентябре в России заметно выросли продажи в традиционном ритейле — этому поспособствовали серьезные сбои в работе маркетплейсов. Как следует из октябрьского доклада Банка России «Региональная экономика», из‑за повреждений складов и проблем с доставкой обороты интернет‑торговли просели. При этом офлайн‑розница не смогла полностью компенсировать падение онлайн‑продаж, но спрос в ней стал выглядеть заметно лучше.

Наибольший выигрыш, по данным опроса ЦБ, получили бутики одежды и обуви. В то же время общий рост торговли сдерживают сразу несколько факторов. Из‑за замедления роста зарплат россияне стали тратить осторожнее: в результате заметно упали продажи дорогих товаров — в первую очередь, мебели и автомобилей. Дополнительное давление на рынок оказало ужесточение условий «Семейной ипотеки»: вслед за этим снизился спрос на товары для обустройства жилья.

По наблюдениям регулятора, потребители все чаще переключаются с товаров длительного пользования на услуги: растет спрос на путешествия и фастфуд. Представители туристической отрасли и отдельных сегментов общепита уже фиксируют увеличение интереса к своим предложениям.

Тенденцию подтверждают и данные медиаизмерений. Согласно совместному исследованию компаний «Родная речь» и Mediascope, охваты маркетплейсов в августе–сентябре сократились на 8—10% на фоне атак на склады. У Wildberries охват просел на 10% год к году, а время пребывания пользователей на платформе упало сразу на 28%. У «Яндекс Маркета» охват снизился на 8%. В этой картине выделяется Ozon: площадка, напротив, нарастила трафик на 26%, а пользователи стали проводить на ней больше времени.