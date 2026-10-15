Инфляция в России в годовом выражении достигла 6,1%

УрБК, Москва, 15.10.2026. Инфляция в России с 6 по 12 октября составила 0,11%. С начала месяца рост цен к 12 октября достиг 1,01%, с начала года — 6,1%. Об этом говорят данные Росстата.

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию на 12 октября на уровне 7,22%. Накопленная инфляция с начала года превысила нижнюю границу прогноза ЦБ (6–7%), который, вероятно, будет повышен на заседании 23 октября.

Цены за отчетный период выросли на 0,21%. Заметно подорожали яйца (+2,4%), помидоры (+4,6%), гречневая крупа (+0,6%). При этом снизились цены на морковь (−2%), яблоки (−1,8%), лук (−1,3%), картофель (−0,3%) и сахарный песок (−0,5%).

В категории непродовольственных товаров рост составил 0,1%. Цены на услуги практически не изменились (+0,02%), но заметно подешевели поездки на Черноморское побережье (-5%). При этом тарифы на коммунальные услуги продолжили расти: отопление (+0,5% за неделю), водоснабжение и водоотведение (+0,4–0,3% за неделю).

Цены на бензин за неделю практически не изменились; с начала года бензин подорожал на 21,4%, дизтопливо — на 13,5%.

Ключевая ставка Банка России остается на уровне 14% — цикл смягчения денежно‑кредитной политики поставлен на паузу из‑за роста проинфляционных рисков. В заявлении ЦБ подчеркивается, что дальнейшие решения будут зависеть от динамики инфляции, инфляционных ожиданий и внешних и внутренних условий. Консенсус‑прогноз экономистов «Интерфакс» по инфляции на 2026 год составляет 7%.