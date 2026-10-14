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Старт курса АКАР по цифровому маркетингу перенесли на 6 ноября

УрБК, Екатеринбург, 14.10.2026. Старт образовательного курса «АКАР Практикум: Диджитал» перенесли на 6 ноября. Обучение продлится до 12 декабря, сообщили организаторы.

Курс пройдет в онлайн-формате и будет включать пять тематических блоков, работу с инструментами цифрового маркетинга и итоговый хакатон с защитой проектов перед экспертами.

Участники, уже оплатившие обучение, сохранят свои места. Зарегистрироваться на курс можно на сайте мероприятия.

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Фото предоставлено организаторами мероприятия
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