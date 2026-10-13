АКАР Урал запустит онлайн-курс по digital-маркетингу

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2026. Уральское отделение Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР Урал) 23 октября запускает обучение на курсе «АКАР Практикум: Диджитал», ориентированном на специалистов в сфере цифрового маркетинга. Программа продлится до 5 декабря и будет включать работу с рекламными инструментами, аналитикой и технологиями искусственного интеллекта.

Участники курса изучат инструменты продвижения в «Яндексе» и VK, поисковую оптимизацию (SEO), управление репутацией в интернете (SERM) и геомаркетинг. Программа также предусматривает работу в рекламных кабинетах «Яндекс Директ» и VK Реклама, создание креативов для разных площадок и интеграцию ИИ в рабочие процессы.

Отдельные блоки обучения посвятят оценке эффективности рекламных кампаний, постановке ключевых показателей эффективности (KPI), работе с метриками CPL, CAC, LTV и ROMI, а также сквозной аналитике на основе данных CRM, веб-аналитики и отслеживания звонков.

Завершится обучение защитой проектов в формате хакатона. Участники получат реальный бриф от компании, разработают решение в команде и представят его экспертам. Курс пройдет в онлайн-формате. Можно получить скидку на обучение по промокоду «УРБК10».