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Компания из Екатеринбурга оштрафована на 10 млн рублей за взятку при заключении подряда

УрБК, Екатеринбург, 14.10.2026. В Екатеринбурге оштрафовано ООО «Профмет» на 10 млн руб. за незаконное вознаграждение должностному лицу. Компания пыталась получить подряд без конкурса: через посредника была передана часть взятки — 250 тыс. руб. из оговоренных свыше 4,4 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По данным прокуратуры, в октябре-декабре 2024 года представители «Профмета» договорились о заключении договора строительного подряда как с единственным поставщиком — в обход конкурентных процедур. По итогам административного дела в отношении компании суд назначил штраф в размере 10 млн руб. и постановил конфисковать сумму взятки — свыше 4,4 млн руб. — в доход государства.

Фигуранты уголовного дела уже получили приговоры. Взяткодателю назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафу свыше 4,4 млн руб. по ч. 5 ст. 291 УК РФ. Посредник получил семь лет лишения свободы колонии строгого режима и аналогичный штраф. Взяткополучатель осужден на 8,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима, оштрафован на сумму свыше 4,4 млн руб , а также лишен права занимать управленческие должности сроком на два года. Материалы в отношении еще одного взяткодателя выделены в отдельное производство.

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