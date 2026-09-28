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В Екатеринбурге осужден за взяточничество экс-замминистра энергетики и ЖКХ региона

УрБК, Екатеринбург, 28.09.2026. В Екатеринбурге осужден бывший заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Андрей Кислицын по уголовному делу о получении взятки на сумму свыше 2,7 млн руб.

В пресс-службе прокуратуры региона сообщили, что Верх-Исетский районный суд признал его виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом через посредника взятки, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере». Суд установил, что с января 2023 по март 2024 года Андрей Кислицин совместно с бывшими министром энергетики и ЖКХ региона Николаем Смирновым и его первым заместителем Игорем Чикризовым получили через посредника взятку в общей сумме не менее 4,4 млн руб., из которых заместителю министра передано свыше 2,7 млн руб. Взятка была передана за общее покровительство организации при выполнении муниципальных контрактов в сфере проектирования объектов водоснабжения и водоотведения.

«Суд с назначил виновному наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 16 млн 820 тыс. руб. и лишил права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на 14 лет. Кроме того, суд постановил взыскать в доход государства сумму взятки. Ранее судом вынесен приговор бывшему министру энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона, в отношении его первого заместителя уголовное дело прекращено в связи со смертью», — сообщили в пресс-службе.

До этого по уголовному делу о взяточничестве получил условный срок сам Николай Смирнов. Игорь Чикризов умер во время суда. В отношении него уголовное дело было прекращено.

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