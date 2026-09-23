В Первоуральске вынесен приговор экс-инспектору Уральского управления Ростехнадзора

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2026. Первоуральский городской суд в Свердловской области признал виновной по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег, в особо крупном размере» бывшего государственного инспектора межрегионального отдела по государственному строительному надзору Уральского управления Ростехнадзора.

В пресс-службе прокуратуры региона сообщили, что государственное обвинение по данному уголовному делу поддерживал лично прокурор Свердловской области Борис Крылов.

Суд установил, что с февраля 2018 года по ноябрь 2019 года обвиняемая получила взятку на сумму свыше 1,4 млн руб. от представителей строительной ассоциации, занимающейся коммерческой деятельностью по техконтролю, научно-техническому сопровождению строительства и проведению экспертиз промышленной безопасности объектов.

За полученное «вознаграждение» обвиняемая неоднократно передавала списки с объектами строительства и организациями-застройщиками, в отношении которых осуществляется строительный надзор, служебные документы, в том числе рабочую и проектную документацию, а также акты проверок и выданные предписания по устранению нарушений, допущенных при строительстве.

После изучения представленной информации участники преступной группы определяли перспективные объекты, застройщиков которых склоняли к заключению договоров с подконтрольными им организациями, входящими в ассоциацию, на оказание услуг по научно-техническому сопровождению строительства.

Женщина признала свою вину и заявила о явке с повинной. «Суд назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере свыше 1,4 млн руб. Суд также конфисковал в доход государства сумму взятки в размере 1,4 млн руб. и лишил обвиняемую права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных функций, на срок пять лет. Суд постановил отбывание наказания в виде реального лишения свободы отсрочить до достижения ребенком осужденной возраста 14 лет», — сообщили в пресс-службе и отметили, что материалы уголовного дела в отношении участников преступной группы выделены в отдельное производство.