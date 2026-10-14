Денис Паслер отменил в Свердловской области режим ЧС из-за переувлажнения сельхозземель

УрБК, Екатеринбург, 14.10.2026. Губернатор Свердловской области Денис Паслер 14 октября подписал распоряжение об отмене режима чрезвычайной ситуации регионального характера, действующего в 37 муниципалитетах в отношении сельхозземель.

В официальном телеграм-канале Д. Паслера сообщается, что режим ЧС был введен для поддержки пострадавших от паводка и дождей аграриев. Аграрии смогут получить страховые выплаты за потерянный урожай и избежать санкций по полученным из бюджета субсидии и гранты.

За месяц специалисты свердловского МинАПК совместно с муниципалитетами и сельхозпроизводителями провели обследование пострадавших посевов, собрали подтверждающие документы и оценили принесенный непогодой ущерб.«Отмена режима ЧС не означает остановку работы, она будет продолжена, а собранные материалы станут основой для решения вопросов, связанных с предотвращением потерь аграриев от стихии», — подчеркнул Д. Паслер.

Режим ЧС был введен в регионе с 18 сентября после обращения аграриев к главе региона. Сейчас аграрии завершают работу по сбору урожая. В общей сложности аграриям предстоит собрать урожай с площади порядка 300 тыс. га, на которых посеяны пшеница, ячмень и рожь. Аграрии работают без выходных с учетом погодных условий.