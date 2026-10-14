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Вчера15:22

Минцифры просит операторов не блокировать немаркированные звонки от банков до ноября

УрБК, Москва, 14.10.2026. Минцифры обратилось к операторам связи с просьбой до начала ноября отложить введение ограничений на входящие не промаркированные вызовы от банков.

«Это даст время, чтобы продолжить переговоры и завершить процессы заключения договоров о маркировке», — говорится в сообщении ведомства.

Закон о маркировке звонков от компаний и индивидуальных предпринимателей вступил в силу больше года назад — с 1 сентября 2025 года. Подавляющее большинство кредитно-финансовых организаций уже заключили необходимые договоры с операторами связи. Оставшаяся часть банков, в том числе системно значимых, находится на стадии обсуждения и подписания таких договоров.

«Мера доказала свою эффективность: количество спам-звонков в России сократилось на 25–30%. По данным ВЦИОМ, почти половина россиян — 48% — заметили улучшение ситуации с нежелательными звонками. О снижении числа мошеннических звонков говорят 53% опрошенных. Среди респондентов старше 60 лет этот показатель самый высокий: улучшения заметили две трети граждан. Маркировку массовых вызовов положительно оценивают 92% опрошенных», — сообщило ведомство.

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