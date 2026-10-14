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ГК «КОРТРОС» подтвердила лидерство в рейтинге застройщиков Свердловской области по вводу жилья

Фото предоставлено пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»

УрБК, Екатеринбург, 14.10.2026. Группа компаний «КОРТРОС» сохранила первое место в рейтинге застройщиков Свердловской области по объему ввода жилья. По данным Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ.РФ) на 1 октября 2026 года, компания удерживает лидирующую позицию с показателем 153,4 тыс. кв. м введенного в эксплуатацию жилья.

Отрыв от ближайшего преследователя — TEN Development (131 тыс. кв. м) — составил более 22 тыс. кв. м. Также в пятерке лидеров Группа ЛСР с показателем 66,5 тыс. кв. м, «Атлас Девелопмент» (66 тыс. кв. м) и «Брусника» (59,8 тыс. кв. м). Примечательно, что ГК «КОРТРОС» также показала максимальный рост позиций среди лидеров рейтинга — поднялась на 19 строчек.

«Сохранение лидерства на протяжении нескольких месяцев подряд — это показатель стабильности. Для нас это значит, что мы выдерживаем заявленный темп и продолжаем развивать территорию, которая становится домом для тысяч семей. Устойчивые результаты — это то, что формирует доверие к застройщику», — отметил генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») Сергей Ланцов.

Среди всех застройщиков в РФ ГК «КОРТРОС» занимает 14 место.

Стабильные показатели ввода отражают долгосрочную стратегию ГК «КОРТРОС» по планомерному развитию территорий и устойчивому росту портфеля проектов. Ключевым драйвером остается флагманский проект компании — район «Академический» в Екатеринбурге.

«Академический» — первый в России и крупнейший в Европе проект комплексного освоения территории, который ГК «КОРТРОС» развивает с 2005 года. Мастер-план разработан французским архитектурным бюро Valode & Pistre. В 2021 году территория получила статус отдельного административного района Екатеринбурга. На сегодняшний день введено в эксплуатацию 2,5 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости, построены 6 школ, 15 детских садов, поликлиники и спортивные объекты.

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