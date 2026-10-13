В Свердловской области запустили акцию по профилактике заболеваний у мужчин

УрБК, Екатеринбург, 13.10.2026. Акцию «Папа в ресурсе», направленную на профилактику заболеваний и сохранение мужского здоровья, запустили в Свердловской области в преддверии Дня отца. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

В течение недели в социальных сетях министерства и Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики проходит онлайн-марафон «Папа, будь здоров!». Эксперты рассказывают о симптомах гипертонии, признаках депрессии и профилактике рака предстательной железы.

17 октября с 09:00 поликлиники Екатеринбурга и межмуниципальные медицинские центры региона проведут диспансеризацию, в том числе репродуктивную, с акцентом на мужское здоровье и профилактику сердечно-сосудистых заболеваний.

Программа обследований будет включать анализы, ЭКГ, консультации уролога, кардиолога и дерматолога, а также ультразвуковые исследования. Набор обследований будет зависеть от медицинского учреждения.

Расписание приема специалистов опубликуют в сообществе «Урал здоров».