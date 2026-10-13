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Федеральные операторы предлагают региональным заключить с ними сервисные договоры

УрБК, Москва, 13.10.2026. Федеральные операторы «Ростелеком» и «ТрансТелеКом» предлагают региональным заключить с ними сервисные договоры. Такая мера обсуждается в рамках готовящейся Минцифры реформы отрасли связи, следует из презентации рабочей группы министерства, с которой ознакомился «Коммерсант». 

В обоих случаях речь идет о моделях в формате FVNO (Fixed Virtual Network Operator — виртуальный оператор фиксированной связи). Это схема работы, при которой компания предоставляет услуги связи, используя чужую инфраструктуру. Базовыми операторами, которые предоставят инфраструктуру, станут федеральные провайдеры, малые же станут FVNO-партнерами, которые будут продавать услуги.
«Ростелеком» в своей схеме предлагает небольшим провайдерам передать ему абонентов, линии связи и техподдержку.

Взамен они получат 30–40% выручки, обнуление расходов на СОРМ (до 15 млн руб. в год), фонд оплаты труда (до 16 млн руб. в год), платы в резерв универсального обслуживания (от 1 млн руб. в год) и сокращение регуляторных рисков.
«ТрансТелеКом» предлагает партнерскую модель: операторы смогут работать без лицензии, не отчитываться перед регулятором, получат процент от выручки. А еще — сохранят «последнюю милю» (заключительный этап доставки услуги пользователю) и сфокусируются на развитии.

Речь идет об исключительно коммерческом и добровольном сотрудничестве, рассказал источник, знакомый с ситуацией в федеральных операторах. По его словам, так владельцы небольших провайдеров будут стабильно получать деньги за использование инфраструктуры, избегая затрат на СОРМ и выполнение других регуляторных требований.

Однако представители малых операторов считают предложенные условия невыгодными — они рискуют потерять до 60% выручки. Глава Ассоциации малых операторов регионов Дмитрий Галушко считает, что операторы фактически становятся монтажниками, а «Ростелеком» забирает себе абонентов.
Минцифры обсуждают ужесточение требования к провайдерам с весны этого года. Среди предложений — ввести три типа лицензий, стоимость получения которых может составить до 50 млн руб. По подсчетам экспертов, из-за этого каждый третий провайдер рискует уйти с рынка.

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