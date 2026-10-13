Минобрнауки ужесточит правила приема в высшие учебные после отчисления

УрБК, Москва 13.10.2026. Минобрнауки разрабатывает изменения в правила приема в высшие учебные заведения, согласно которым отчисленные студенты не смогут вновь поступить в тот же вуз в ближайшие пять лет.

Проект приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. «Лицам, отчисленным из вуза ранее в связи с применением к ним отчисления как меры дисциплинарного взыскания, будет запрещен прием в эту организацию в течение 5 лет после отчисления», — говорится в документе.

В проекте приказа подчеркивается, что ограничение касается именно дисциплинарных взысканий — мер, применяемых за серьезные нарушения. При этом в самом проекте не перечислен закрытый список проступков — решение будет принимать вуз в рамках своих уставов и правил внутреннего распорядка.

Если проект утвердят, новые правила планируют применять с 1 марта 2027 года.