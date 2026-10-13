Суд Екатеринбурга закрыл для прессы рассмотрение уголовного дела Алексея Боброва

УрБК, Екатеринбург, 13.10.2026. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга не допустил представителей СМИ на рассмотрение уголовного дела бывшего совладельца изъятого в доход РФ «Облкоммунэнерго» Алексея Боброва, пишет «Коммерсант-Урал».

А. Бобров обвиняется в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с бюджетными средствами Свердловской области в «Объединенной теплоснабжающей компании» (ОТСК, дочерняя структура «Облкоммунэнерго») на сумму 144 млн руб.

На стадии предварительного следствия А. Бобров признал вину и заключил сделку со следствием, поэтому его уголовное дело рассматривают отдельно. Всего в деле пять фигурантов: экс-вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, бывший директор ОТСК Антон Боликов (находится под домашним арестом), бывший директор «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов (находится в СИЗО), бывший глава совета директоров «Корпорации СТС» Татьяна Черных (находится под домашним арестом). По заявлению обвиняемых, весь ущерб уже погашен.

По искам Генпрокуратуры РФ суды уже изъяли ряд активов А. Боброва и его партнера Артема Бикова, включая «Облкоммунэнерго», ОТСК, «Корпорацию СТС» и десятки других компаний.