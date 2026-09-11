Уголовное дело в отношении предпринимателя Алексея Боброва передано в суд

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2026. В Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга передано уголовное дело в отношении предпринимателя Алексея Боброва и председателя «Корпорации СТС» Татьяны Черных. Это следует из картотеки суда.

Первые слушания в суде назначены на 14 сентября 2026 года. Дела в отношении Боброва и Черных будут рассматриваться отдельно. Как писал УрБК, Алексей Бобров и председатель совета директоров «Корпорации СТС» Татьяна Черных обвиняются в мошенничестве с субсидиями, выделенными для АО «ОТСК» правительством Свердловской области.

Осенью прошлого года имущество «Корпорации СТС» по решению Ленинского районного суда Екатеринбурга было обращено в доход государства. Основанием послужили требования Генпрокуратуры, заявившей о нарушениях законодательства, допущенных при приватизации энергетических активов. Надзорное ведомство добивается изъятия более чем 100 компаний, связанных с предпринимателями А. Биковым и А. Бобровым.