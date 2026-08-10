Предпринимателя Алексея Боброва перевели из СИЗО под домашний арест

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2026. Суд в Екатеринбурге изменил меру пресечения предпринимателю Алексею Боброву и председателю «Корпорации СТС». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как писал УрБК, Алексей Бобров и председатель совета директоров «Корпорации СТС» Татьяна Черных обвиняются в мошенничестве с субсидиями, выделенными для АО «ОТСК» правительством Свердловской области.

Осенью прошлого года имущество «Корпорации СТС» по решению Ленинского районного суда Екатеринбурга было обращено в доход государства. Основанием послужили требования Генпрокуратуры, заявившей о нарушениях законодательства, допущенных при приватизации энергетических активов. Надзорное ведомство добивается изъятия более чем 100 компаний, связанных с предпринимателями А. Биковым и А. Бобровым.