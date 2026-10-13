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В Свердловской области директор подрядной организации осужден за хищение у бюджета почти 39 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.10.2026. В Свердловской области директор подрядной организации осужден за хищение почти 39 млн руб. при капитальном ремонта здания лицея. Мужчина признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, с использованием служебного положения, в особо крупном размере»). 

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что обвиняемый —директор ООО «ВИД», исполняя условия муниципального контракта о проведении работ по капитальному ремонту здания лицея, с марта по август 2023 года похитил у управления образования администрации Артинского городского округа свыше 38,4 млн руб. 

«Так, он выполнил монтаж иной подвесной потолочной системы, чем была предусмотрена сметным расчетом, заведомо меньшей стоимости. При этом, директор организации внес в акты заведомо ложные сведения о выполнении работ по облицовке потолков, которые фактически выполнены не были», — сообщили в пресс-службе. 

Артинский районный суд назначил мужчине наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 300 тыс. руб. Суд также взыскал с осужденного свыше 38,4 млн руб. в пользу управления образования Артинского муниципального округа в качестве возмещения ущерба. Суд оставил арест, наложенный на имущество предприятия и осужденного, включая транспортные средства и недвижимость, до возмещения осужденным причиненного ущерба.

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