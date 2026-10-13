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В России с 15 октября открывается безвизовый режим для граждан Вьетнама

УрБК, Москва, 13.10.2026. Граждане Вьетнама до 15 октября 2027 года смогут приезжать в Россию без оформления визы. Соответствующий приказ подписал президент России Владимир Путин. 

Согласно указу, вьетнамцы смогут находиться в РФ непрерывно до 30 дней. Безвиз распространяется только на деловые визиты, туризм, участие в мероприятиях, транзит через Россию в третьи страны и обратно. 

Безвизовый режим не распространяется на граждан Вьетнама, въезжающих в Россию для работы, проживания, получения образования и осуществления журналистской деятельности. Указ вступит в законную силу 15 октября.

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