«Яндекс» заявил о невозможности остановить рекламные кампании в «Директе»

УрБК, Москва, 13.10.2026. Остановить рекламные кампании в «Яндекс Директе» технически невозможно из-за временной недоступности интерфейса сервиса, при этом показы рекламы продолжаются. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Остановить кампании технически невозможно: интерфейс «Директа» временно недоступен, и это касается всех рекламодателей. Мы работаем над тем, чтобы вернуть доступ к интерфейсам рекламных сервисов как можно скорее», — заявили в компании.

В «Яндексе» отметили, что бюджеты рекламодателей расходуются только за фактические действия пользователей — клики и конверсии, в зависимости от выбранной стратегии.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рекламном рынке сообщил, что часть рекламодателей начала отказываться от продвижения в «Директе» и переходить на альтернативные площадки. Среди них, по данным издания, «Пятый канал», провайдер «Дом.ру», застройщик «Догма» и другие.

По информации собеседников газеты, на фоне перебоев выросла стоимость рекламного аукциона в «VK Рекламе» — на 15–20% в широких категориях аудитории. В самой площадке от комментариев отказались.

Участники рынка также указывают на сложности с управлением рекламными кампаниями: специалисты не могут менять ставки, отключать неэффективные объявления и просматривать актуальную статистику. При этом рекламные расходы могут продолжать списываться.

Сбои в работе рекламных сервисов возникли на фоне повреждения дата-центров «Яндекса». В компании ранее сообщали о постепенном восстановлении работы ряда сервисов, включая «Алису», «Яндекс Поиск», «Яндекс Карты», «Яндекс Такси» и почту.

Глава Минцифры Максут Шадаев 12 октября назвал произошедшее беспрецедентной атакой на дата-центры компании. По его словам, ведомство совместно с Минобороны прорабатывает вопросы защиты таких объектов.

Для помощи клиентам Yandex Cloud компания договорилась с Selectel, K2Cloud и VK Cloud об ускоренном размещении их данных и сервисов на других облачных площадках.