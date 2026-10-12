Названы сроки проведения ремонта поликлиники в Новоберезовском

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2026. Ремонт поликлиники в микрорайоне Новоберезовский города Березовского Свердловской области планируют провести в 2027-2028 годах после утверждения проектной документации. Закрывать медицинское учреждение не планируют, сообщил глава города Владимир Шауракс.

В начале октября представители городской администрации, депутаты думы Березовского, руководство центральной городской больницы и специалисты управления капитального строительства ознакомились с планом предстоящих работ. Участники встречи также обсудили привлечение медицинских кадров и определили первоочередные задачи по ремонту помещений.

«С депутатами Думы, руководством центральной городской больницы и специалистами управления капитального строительства встретились в поликлинике Новоберезовского. Для того, чтобы еще раз дать полноценную информацию о планах, проговорить стратегию по привлечению кадров, а также для составления технической карты по будущему ремонту помещений. Определились, что делаем в первую очередь, проговорили стратегические задачи. Спасибо за конструктив! Благодарю министра здравоохранения Свердловской области Татьяну Леонидовну Савинову за максимально оперативное подключение к вопросу», — сообщил В. Шауракс.

По словам главы города, планы по закрытию поликлиники отсутствовали, а вопросы кадрового обеспечения и ремонта помещений решаются при участии регионального министерства здравоохранения.

Ранее руководство Березовского и депутаты муниципальной думы поблагодарили заместителя губернатора — министра здравоохранения Свердловской области Татьяну Савинову за содействие в подготовке ремонта медучреждения.