Прокуратура Екатеринбурга проверяет стройплощадку ООО «Прогресс» в связи с гибелью рабочего

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2026. Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга организовала проверку на стройплощадке ООО «Прогресс» в квартале улиц Репина — Крауля — Мельникова в связи с гибелью рабочего.

В пресс-службе облпрокуратуры сообщили, что мужчина сорвался с высоты строящегося многоэтажного дома. Он получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте сегодня утром — около 9 час. 36 мин.

«Работник выполнял работы по трудовому договору. По данному факту следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Расследование уголовного дела находится на контроле надзорного ведомства. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в пресс-службе.