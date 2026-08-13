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13 августа 202612:05

Рабочий погиб на площадке Богословской тепловой электростанции в Краснотурьинске

УрБК, Екатеринбург, 13.08.2026. Прокуратура Краснотурьинска организовала проверку после гибели газоэлектросварщика при выполнении работ на территории Богословской тепловой электростанции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным прокуратуры, в июле 2026 года между Богословской ТЭС, входящей в состав Богословского алюминиевого завода, и ООО «УралТеплоЭнергоМонтаж» был заключен договор на демонтаж и монтаж труб. 12 августа газоэлектросварщику ООО «УралТеплоЭнергоМонтаж» поручили резать трубы в помещении теплоэнергоцентра дирекции по обеспечению производства Богословской электростанции.

Рабочий выполнял демонтаж трубы на высоте около 7 м. При этом страховочный трос, по предварительным данным прокуратуры, закреплен не был. Он упал вниз головой на бетонное основание и получил тяжелые травмы головы, от которых скончался на месте.

По факту происшествия следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека». Прокуратура взяла расследование дела на контроль.

В ходе проверки ведомство даст оценку соблюдению работодателем требований законодательства об охране труда и установит ответственное за безопасность проведения работ должностное лицо. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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