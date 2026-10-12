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Выдачи розничных кредитов продолжат падать в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2026. В сентябре 2026 года в Свердловской области банки выдали 130,9 тыс. розничных кредитов. Это на 3,7% меньше августовских выдач, которые составляли 135,9 тыс. ед., говорится в материалах Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По объему выданных розничных кредитов регион занял шестое место среди 20 регионов-лидеров по данному показателю. Тюменская область (с ХМАО и ЯНАО) заняла пятое место с результатом 132,4 тыс. кредитов и снижением выдач на 2,1%. В Челябинской области банки выдали 104,6 тыс. кредитов, что на 3,4% меньше, чем в августе (108,3 тыс. ед.). Регион занял десятое место.

В топ-5 регионов также вошли Москва (283,6 тыс. ед., снижение на 3,4%), Московская область (222,4 тыс. ед., снижение на 2,6%), Краснодарский край (162,6 тыс. ед., снижение на 1,3%) и Санкт-Петербург (139,0 тыс. ед., снижение на 3,0%). Всего по стране количество выданных розничных кредитов в сентябре 2026 года составило 4,05 млн ед., сократившись по сравнению с августом 2026 года на 1,8% (4,13 млн ед.). Однако по сравнению с сентябрем 2024 года их число сократилось на 13% (4,64 млн ед.).

Как отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, выдача розничных кредитов, в целом, остается на довольно низком уровне. Такая динамика обусловлена ужесточением регулятором денежно-кредитной политики по охлаждению кредитного рынка, в том числе в части резкого увеличения ставок и введения ограничений в отношении показателя долговой нагрузки (ПДН). В настоящее время можно говорить о сохраняющемся слабом аппетите к риску со стороны банков, которые предъявляют высокие требования к качеству кредитных историй граждан, сокращая риски просрочек в дальнейшем. При этом качество входящего потока заявителей хоть и улучшается, но довольно медленно, резюмировали в бюро.

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