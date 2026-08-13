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13 августа 202615:51

В Свердловской области выдачи потребкредитов наличными сократились в июле

УрБК, Екатеринбург, 13.08.2026. В июле 2026 года в Свердловской области банки выдали 66,4 тыс. потребительских кредитов наличными. Это на 1,3% меньше июньских выдач, которые составляли 67,3 тыс. ед., говорится в материалах Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По объему выданных потребкредитов регион занял пятое место среди 30 регионов, лидирующих по данному показателю. Тюменская область (с ХМАО и ЯНАО) заняла 4-е место с результатом 68,0 тыс. кредитов и снижением выдач на 2,0%. В Челябинской области банки выдали 50,9 тыс. кредитов, что на 0,8% меньше, чем в июне (51,3 тыс. ед.). Регион занял 9-е место.

В топ-5 регионов также вошли Москва (125,9 тыс. ед., снижение на 0,2%), Московская область (105,6 тыс. ед., рост на 0,5%) и Краснодарский край (77,3 тыс. ед., снижение на 1,7%). Всего по стране количество выданных потребительских кредитов в июле 2026 года составило 1,99 млн ед., сократившись по сравнению с июнем 2026 года на 1,0% (2,01 млн ед.). Однако по сравнению с июлем 2025 года их число увеличилось на 27,6% (1,56 млн ед.). При этом по сравнению с июлем 2024 года показатель сократился в 1,5 раза (около 3 млн ед.).

Как отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, несмотря на некоторый всплеск весной 2026 года, в июне-июле выдача потребительских кредитов стабилизировалась и в целом остается на довольно низком уровне. Он напомнил, что в июле 2026 года было выдано в 1,5 раза меньше потребкредитов (около 2 млн ед.), чем в июле 2024 года (около 3 млн ед.). Такая динамика свидетельствует о слабом «аппетите» к риску со стороны банков, которые сохраняют высокие требования к качеству кредитных историй граждан, сокращая риски просрочек в дальнейшем. При этом качество входящего потока заявителей хоть и улучшается, но довольно медленно, резюмировал эксперт.

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