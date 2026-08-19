В Свердловской области в июле выдали 40,9 тыс. новых кредитных карт

УрБК, Екатеринбург, 19.08.2026. Количество новых кредитных карт, выданных в Свердловской области в июле 2026 года, составило 40,9 тыс., снизившись на 1,9% по сравнению с июнем, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Регион занял пятое место среди субъектов РФ по объему выдач после Москвы, Московской области, Краснодарского края и Санкт-Петербурга.

В июне в Свердловской области было выдано 41,7 тыс. новых кредитных карт. Таким образом, за месяц объем выдач сократился на 800 карт.

Всего в России в июле кредиторы выдали 1,27 млн новых кредитных карт, что на 1,6% меньше показателя июня — 1,30 млн. Свердловская область вошла в число пяти регионов с наибольшим количеством выданных кредиток.

Больше всего новых кредитных карт в июле было выдано в Москве — 104,1 тыс., Московской области — 75,6 тыс., Краснодарском крае — 52,8 тыс. и Санкт-Петербурге — 50,9 тыс.

При этом Свердловская область показала более заметное снижение выдач, чем Москва и Московская область, где количество новых кредитных карт выросло на 0,1% и 0,8% соответственно. В Краснодарском крае выдачи сократились на 3,3%, в Санкт-Петербурге — на 1,7%.

Среди 30 регионов — лидеров по количеству выдаваемых кредитных карт наиболее существенное снижение в июле зафиксировали в Иркутской области (-5,4%), Приморском (-5,1%) и Пермском (-5,0%) краях. В то же время в Чувашии выдача кредиток выросла на 17,1%, в Воронежской области — на 1%, Московской области — на 0,8%, Белгородской области — на 0,7%.

«Выдача кредитных карт, в целом, продолжает оставаться на довольно низком уровне, - отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Напомним, что в июле 2024 года (т.е. до падения выдачи розничных кредитов, связанного с мероприятиями регулятора по «охлаждению» кредитного рынка) было выдано почти в 2 раза больше кредиток, чем в июле 2026 года. Такая динамика свидетельствует о слабом аппетите к риску со стороны банков, которые сохраняют высокие требования к качеству кредитных историй граждан, сокращая риски просрочек в дальнейшем. Между тем качество входящего потока заявителей хоть и улучшается, но довольно медленно. Потенциальным заемщикам в этой ситуации стоит внимательно следить за своей кредитной историей, не допуская ее ухудшения».

В Свердловской области количество выданных кредитных карт в июле оказалось на 1,9% ниже июньского уровня. При этом регион сохраняет одну из крупнейших объемов выдачи среди субъектов РФ.

По данным НБКИ, сокращение выдачи новых кредитных карт в июле наблюдалось в большинстве регионов из топ-30. В частности, в Тюменской области с ХМАО и ЯНАО показатель снизился на 1,8%, в Челябинской области — на 2,3%, в Башкортостане — на 3,1%, в Татарстане — на 2,6%.