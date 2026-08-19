ГлавнаяНовости
Сегодня17:45

В Свердловской области в июле выдали 40,9 тыс. новых кредитных карт

УрБК, Екатеринбург, 19.08.2026. Количество новых кредитных карт, выданных в Свердловской области в июле 2026 года, составило 40,9 тыс., снизившись на 1,9% по сравнению с июнем, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Регион занял пятое место среди субъектов РФ по объему выдач после Москвы, Московской области, Краснодарского края и Санкт-Петербурга.

В июне в Свердловской области было выдано 41,7 тыс. новых кредитных карт. Таким образом, за месяц объем выдач сократился на 800 карт.

Всего в России в июле кредиторы выдали 1,27 млн новых кредитных карт, что на 1,6% меньше показателя июня — 1,30 млн. Свердловская область вошла в число пяти регионов с наибольшим количеством выданных кредиток.

Больше всего новых кредитных карт в июле было выдано в Москве — 104,1 тыс., Московской области — 75,6 тыс., Краснодарском крае — 52,8 тыс. и Санкт-Петербурге — 50,9 тыс.

При этом Свердловская область показала более заметное снижение выдач, чем Москва и Московская область, где количество новых кредитных карт выросло на 0,1% и 0,8% соответственно. В Краснодарском крае выдачи сократились на 3,3%, в Санкт-Петербурге — на 1,7%.

Среди 30 регионов — лидеров по количеству выдаваемых кредитных карт наиболее существенное снижение в июле зафиксировали в Иркутской области (-5,4%), Приморском (-5,1%) и Пермском (-5,0%) краях. В то же время в Чувашии выдача кредиток выросла на 17,1%, в Воронежской области — на 1%, Московской области — на 0,8%, Белгородской области — на 0,7%.

«Выдача кредитных карт, в целом, продолжает оставаться на довольно низком уровне, - отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Напомним, что в июле 2024 года (т.е. до падения выдачи розничных кредитов, связанного с мероприятиями регулятора по «охлаждению» кредитного рынка) было выдано почти в 2 раза больше кредиток, чем в июле 2026 года. Такая динамика свидетельствует о слабом аппетите к риску со стороны банков, которые сохраняют высокие требования к качеству кредитных историй граждан, сокращая риски просрочек в дальнейшем. Между тем качество входящего потока заявителей хоть и улучшается, но довольно медленно. Потенциальным заемщикам в этой ситуации стоит внимательно следить за своей кредитной историей, не допуская ее ухудшения».

В Свердловской области количество выданных кредитных карт в июле оказалось на 1,9% ниже июньского уровня. При этом регион сохраняет одну из крупнейших объемов выдачи среди субъектов РФ.

По данным НБКИ, сокращение выдачи новых кредитных карт в июле наблюдалось в большинстве регионов из топ-30. В частности, в Тюменской области с ХМАО и ЯНАО показатель снизился на 1,8%, в Челябинской области — на 2,3%, в Башкортостане — на 3,1%, в Татарстане — на 2,6%.

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
24 марта 202617:31

В Свердловской области в феврале количество выдач кредитных карты выросло на 2%,

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2026. В Свердловской области в феврале было выдано 33,83 тыс. кредитных карт на сумму 3,53 млрд руб. со средним лимитом 104 тыс. руб. По сравнению с январем количество выдач выросло на 2%, объем лимитов — на 8%, средний лимит увеличился на 6%. Согласно подсчетам Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Свердловская область заняла пятое место в топ-5 среди регионов по объему лимитов кредитных карт. Соседняя Челябинская область заняла 9 место. В феврале челябинцы оформили 26,97 тыс. кредиток на 2,68 млрд руб., средний лимит составил 99 тыс. руб. Динамика за месяц следующая:
23 июля 202617:31

Средний лимит по новым кредитным картам в Свердловской области в июне снизился более чем на 7%

УрБК, Екатеринбург, 23.07.2026. Средний размер лимита по новым кредитным картам в Свердловской области в июне 2026 года составил 101 тыс. руб., снизившись на 7,3% по сравнению с маем. Это один из самых высоких показателей сокращения среди регионов РФ, сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По данным бюро, в целом по России средний размер лимита по новым кредитным картам в июне составил 107,4 тыс. руб. против 113,5 тыс. руб. в мае и 115,7 тыс. руб. в июне 2025 года. Таким образом, за месяц показатель снизился на 5,3%, а в годовом выражении — на 7,2%. В