В Свердловской области выдачи потребкредитов наличными продолжают падать

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2026. В августе 2026 года в Свердловской области банки выдали 68,5 тыс. потребительских кредитов наличными. Это на 0,7% меньше июльских выдач, которые составляли 69,0 тыс. ед., говорится в материалах Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По объему выданных потребкредитов регион занял пятое место среди 30 регионов, лидирующих по данному показателю. Тюменская область (с ХМАО и ЯНАО) заняла четвертое место с результатом 69,5 тыс. кредитов и снижением выдач на 1,4%. В Челябинской области банки выдали 53,2 тыс. кредитов, что на 0,6% больше, чем в июле (52,9 тыс. ед.). Регион занял девятое место.

В топ-5 регионов также вошли Москва (131,8 тыс. ед., рост на 0,8%), Московская область (108,9 тыс. ед., рост на 0,3%) и Краснодарский край (82,8 тыс. ед., рост на 3,4%). Всего по стране количество выданных потребительских кредитов в августе 2026 года составило 2,08 млн ед., увеличившись по сравнению с июлем 2026 года на 0,7% (2,07 млн ед.). Однако по сравнению с августом 2024 года их число сократилось на 27% (2,85 млн ед.).

Как отметили в НБКИ, выдача потребительских кредитов в последние месяцы стабилизировалась на не очень высоком уровне — 2,0–2,1 млн ед. Такая динамика выдачи обусловлена слабым аппетитом к риску со стороны банков, которые сохраняют высокие требования к качеству кредитных историй граждан, сокращая риски просрочек в дальнейшем. Об этом, в частности, свидетельствует растущая доля отказов по заявкам на потребкредиты. При этом качество входящего потока заявителей хоть и улучшается, но довольно медленными темпами, резюмировали в бюро.