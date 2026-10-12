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Вчера14:12

Пользователи сообщили о продолжении сбоев в работе сервисов «Яндекса»

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2026. Пользователи на территории УрФО сообщают о сбоях в работе ряда сервисов «Яндекса». Сейчас не работают «Яндекс. Телемост» и «Яндекс. Директ», а так же сбоят «Яндекс. Маркет», «Яндекс Такси» и «Яндекс Карты».

Утром компания сообщала о постепенном восстановлении работы части сервисов после масштабного сбоя. В частности, вновь стал доступен ряд функций поиска, «Алисы», карт, такси и почты, однако некоторые возможности оставались ограничеными.

Ранее «Яндекс» сообщил о повреждении инфраструктуры своих дата-центров, которое привело к перебоям в работе цифровых сервисов. Компания заявила, что специалисты занимаются восстановлением инфраструктуры, но сроки полного устранения последствий назвать сложно.

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